Треть коммунальных сетей в СКФО нуждается в срочной замене

Полпред президента в СКФО Юрий Чайка заявил, что около трети коммунальных сетей Северо-Кавказского федерального округа изношены и требуют замены. Он сделал это заявление в интервью «Эксперту Юг» 20 апреля 2026 года.

Юрий Чайка подчеркнул, что власти принимают комплексные меры через федеральный проект Минстроя России «Модернизация коммунальной инфраструктуры».

В рамках проекта модернизируют 565 объектов ЖКХ и 20,8 тыс. километров инженерных сетей. Программы устойчивого развития ЖКХ и энергетики уже работают в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии с 2022 года. Эти регионы консолидировали сети: Дагестан объединил свыше 70% водо- и теплосетей к апрелю 2024-го, Ингушетия — почти 100% водопроводов и канализации, Северная Осетия — около 80%.

Федеральный бюджет выделит более 7 млрд руб. на 2026–2027 годы, по данным Минэкономразвития. Ранее власти направили значительные суммы: в феврале 2026-го — 1,8 млрд руб. (Дагестан — 1,25 млрд руб., Ингушетия — 98,5 млн руб., Северная Осетия — 471,8 млрд руб.). В сентябре 2025-го добавили 600 млн руб. из резерва (Дагестан — 310,4 млн руб., Ингушетия — 41,5 млн руб., Северная Осетия — 250,9 млн руб.). В декабре 2025-го поступило более 870 млн руб. до конца года. Летом 2025-го правительство выдало еще 1 млрд руб.

Единые операторы в этих республиках устранили фрагментированность сетей, привлекли специалистов и ввели обоснованные тарифы с компенсацией разницы для потребителей. Результаты видны: обновили техническую базу, наладили ремонты и управление ресурсами. В Ингушетии износ достигал 80%, а потери в СКФО составляют 34% в водоснабжении и 11,8% в теплоснабжении. Все регионы округа утвердили планы до 2030 года с 1700 мероприятиями; федералы выделят 91,3 млрд руб., включая 29,6 млрд руб., выделенные в 2025-м по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Станислав Маслаков