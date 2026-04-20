В Татарстане суд признал местную жительницу, организовавшую частный пансионат для пожилых людей, виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане вынесли приговор организатору частного пансионата для пожилых

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ В Татарстане вынесли приговор организатору частного пансионата для пожилых

Установлено, что с 2019 по 2024 год подсудимая организовала в арендованном жилом доме в населенном пункте Щербаково пансионат для круглосуточного проживания пожилых людей, лиц с ограниченными возможностями и инвалидов. Учреждение, по данным следствия, не соответствовало требованиям законодательства и действовало с целью извлечения прибыли.

Суд назначил наказание в виде 1 года 3 месяцев ограничения свободы. Также ей запрещено заниматься предпринимательской деятельностью, связанной с оказанием услуг престарелым, сроком на 2 года.

В сентябре 2024 года сообщалось, что, по мнению следователей, владелица пансионата не обеспечила безопасные условия, что привело к смерти одной пенсионерки. Кроме того, одну из пенсионерок в пансионате склонили переписать имущество на сумму 100 млн руб.

Анна Кайдалова