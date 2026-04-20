В Нижегородской области провалилась отремонтированная дорога в Новый мир
Крупный провал образовался 20 апреля на 19 километре дороги Вад — Новый мир. Яма образовалась на въезде на виадук над М-12 «Восток». По данным региональных властей, ранее поврежденный участок использовался при строительстве скоростной трассы.
Фото: минтранс Нижегородской области
Сейчас на участке, общей длиной более 1,6 км, проведен ремонт. Он находится на стадии приемки выполненных работ.
Проезд по провалившейся дороге невозможен. Автомобилистов отправляют в объезд, через село Ичалки по дороге Перевоз—Шатки.
На месте провала работает специальная комиссия. О возможных сроках восстановления дороги пока не сообщается.