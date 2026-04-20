В Нижегородской области провалилась отремонтированная дорога в Новый мир

Крупный провал образовался 20 апреля на 19 километре дороги Вад — Новый мир. Яма образовалась на въезде на виадук над М-12 «Восток». По данным региональных властей, ранее поврежденный участок использовался при строительстве скоростной трассы.

Сейчас на участке, общей длиной более 1,6 км, проведен ремонт. Он находится на стадии приемки выполненных работ.

Проезд по провалившейся дороге невозможен. Автомобилистов отправляют в объезд, через село Ичалки по дороге Перевоз—Шатки.

На месте провала работает специальная комиссия. О возможных сроках восстановления дороги пока не сообщается.

Андрей Репин