В Татарстане на сельхозярмарках реализовали продукцию на 552,6 млн рублей

В Татарстане за шесть недель весенних сельскохозяйственных ярмарок объем поставленной продукции составил 552,6 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

За этот период на ярмарки было поставлено 652,8 т овощей, 113,1 т разливного молока, 180,1 т сахара, 1,04 млн куриных яиц и 571,8 т мяса. Для организации торговли задействовано 5,6 тыс. единиц транспорта.

Торговые площадки работали в Казани, Набережных Челнах, а также в Зеленодольском и Нижнекамском районах. Участниками выступили муниципалитеты, агрохолдинги и фермерские хозяйства.

Анна Кайдалова