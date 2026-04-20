В Новороссийске начали ремонтировать подпорную стену в Центральном районе

Рядом со зданием администрации Центрального района Новороссийска начался ремонт подпорной стены. Об этом сообщили в управлении ЖКХ города.

Фото: Управление жилищно-коммунального хозяйства Новороссийска

По данным УЖКХ Новороссийска, восстановительные работы подпорной стены на пересечении улиц Новороссийской Республики и Коммунистической стартовали в рамках заключенного муниципального контракта. Ремонт подпорной стены планируется завершить в срок до 7 мая.

В июне 2025 года мэрия Новороссийска сообщала о начале работ по демонтажу ограждения на пересечении улиц Новороссийской Республики и Коммунистической. По завершении демонтажных работ по муниципальному контракту подрядчик должен был выполнить восстановительные мероприятия в срок до 18 июля 2025 года.

«Подпорная стена служит для поддержания грунта и предотвращения его обвала, а также для укрепления склонов и защиты зданий от подземных вод, землетрясений и других воздействий. Восстановление включает усиление конструкции, замену повреждённых элементов и ремонт поверхности»,— цитировала пресс-служба администрации специалиста отдела озеленения и благоустройства МКУ «УЖКХ».

София Моисеенко