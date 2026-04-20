Суд запретил незаконный джиппинг в природном парке Геленджика

Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура пресекла деятельность гражданина, который осуществлял незаконную перевозку туристов в границах ООПТ «Маркхот» в Геленджике. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Гражданин, не являющийся индивидуальным предпринимателем, предлагал услуги джиппинга на территории природного парка «Маркхот» в Геленджике. Он осуществлял деятельность без разрешения и без согласования с министерством природных ресурсов Краснодарского края.

Прокуратура установила, что услуги джиппинга в границах ООПТ оказывали воздействие на объекты животного мира и их среду обитания. Это стало поводом для обращения в суд.

Геленджикский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора, запретив деятельность по перевозке пассажиров. Ход исполнения судебного решения поставили на контроль в природоохранной прокуратуре.

София Моисеенко