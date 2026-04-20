Обвал перекрыл дорогу в Ботлихском районе Дагестана

В Ботлихском районе Дагестана временно закрыт участок автомобильной дороги «Граница Чеченской Республики–Ботлих–Хунзах–Араканская площадка». Ограничения введены на 29-м км трассы из-за обвала скальных пород, сообщили в ГКУ «Дагестанавтодор».

По данным ведомства, на проезжую часть сошел верховой откос. В настоящее время прорабатывается вопрос переброски тяжелой техники для рыхления и расчистки крупных валунов.Транспортное сообщение с населенными пунктами не нарушено – объезд организован через село Чанко. В «Дагестанавтодоре» уточнили, что движение по временной схеме планируется восстановить к 15:00 21 апреля.

В ГУ МЧС по Дагестану ранее предупреждали о высокой активности обвально-осыпных процессов в горных районах республики. По данным спасательного ведомства, в весенний период повышенные риски связаны с участками дорог, проходящими по нарушенным скальным массивам и зонам с неустойчивыми породами. В МЧС уточняют, что высокая вероятность схода камней прогнозировалась, в том числе, на трассе Грозный–Ботлих–Хунзах– Араканская площадка, где и произошел обвал. Среди основных факторов называются подрезка склонов при дорожных работах, погодные условия и сейсмическая активность.

Валерий Климов