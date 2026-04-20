Число безработных в Мурманской области выросло на 30% за год

По состоянию на 1 марта 2026 года в Мурманской области зарегистрировано 2066 официальных безработных, что на 30% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Только за январь-февраль статус безработного получили 1266 жителей региона, сообщает региональный Центр занятости населения изданию РБК.

С начала года в региональную службу занятости поступило более двух тысяч заявлений

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

За первые два месяца 2026 года в службу занятости поступило 2201 заявление о содействии в поиске работы, что на 7% больше, чем за тот же период 2025 года. В Центре занятости отмечают, что увеличение числа граждан, состоящих на учете, отчасти обусловлено возросшей информированностью населения о мерах государственной поддержки и возможностях, предоставляемых службой занятости. Жители региона стали активнее пользоваться доступными инструментами содействия трудоустройству, включая программы переобучения и субсидирования найма.

Кирилл Конторщиков