В Сочи планируют строительство двух гостиничных комплексов

В Сочи достигнуты договоренности о реализации двух гостиничных проектов с участием частных девелоперов. Об этом пишет «РИА Новости».

Стороны планируют совместно реализовать проекты в центральной части курорта и в горном кластере. Ожидается, что сотрудничество позволит объединить управленческий и строительный опыт, а также сформировать предложения, ориентированные на спрос со стороны инвесторов и будущих пользователей объектов.

Первый проект предполагает строительство гостиницы в центральной части города. Общая площадь объекта составит около 3 тыс. кв. м, номерной фонд — 50 единиц. Планируется, что отель разместится на расстоянии порядка 500 м от побережья. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на конец 2027 года.

Второй проект будет реализован в горной зоне курорта на высоте около 1,1 тыс. м над уровнем моря. Площадь комплекса составит более 41 тыс. кв. м. В его структуру войдут 272 гостиничных номера, а также сервисные апартаменты. Кроме того, проектом предусмотрено создание всесезонного термального комплекса площадью около 9,9 тыс. кв. м. Объект планируется разместить в непосредственной близости от канатной инфраструктуры, что обеспечит доступ к горнолыжным трассам.

Параллельно участники сотрудничества рассматривают возможность реализации еще одного проекта за пределами России. Он может быть реализован в столице Азербайджана.

Ранее также сообщалось о переговорах по запуску дополнительного курортного проекта в горном кластере Сочи. При этом отмечалось, что участие в масштабных жилых проектах, реализуемых с использованием механизмов проектного финансирования, в текущих экономических условиях не рассматривается. Это связано с высокой стоимостью заемных средств и значительными требованиями к финансовой модели таких проектов.

