Зарубежные СМИ: Как война с Ираном отражается на экономиках стран?

Объединенные Арабские Эмираты просят у США финансовой поддержки, на случай если война в регионе затянется. В ОАЭ опасаются, что страна потеряет статус мирового торгового центра, пишет The Wall Street Journal. Если Вашингтон не сможет предоставить «финансовую поддержку», Абу-Даби готовы сократить использование доллара. Зарубежные СМИ отмечают и другие возможные последствия от войны США с Ираном. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

По данным The Wall Street Journal, Объединенные Арабские Эмираты попросили у Соединенных Штатов финансовую поддержку на случай, если кризис из-за войны усилится. Власти ближневосточной монархии утверждают, что им пока удается избежать наихудших последствий для экономики. Однако они опасаются, что война может отпугнуть инвесторов, истощить валютные резервы и лишить статус ОАЭ глобального финансового центра. Конфликт разрушает нефтегазовую инфраструктуру страны и бьет по ключевому источнику дохода. Вопрос дополнительного финансирования, по информации издания, обсуждался на встрече главы эмиратского Центробанка с министром финансов США Скоттом Бессентом. При этом если Вашингтон не поможет деньгами, в Абу-Даби допускают отказ от доллара в расчетах за нефть, заявили собеседники The Wall Street Journal.

Затяжной кризис из-за конфликта с Ираном неизбежен и для самих Соединенных Штатов, заявили экономисты в разговоре с Financial Times. Боевые действия уже вызвали в стране волну инфляции, которая, по мнению экспертов, сохранится надолго, даже если война закончится сегодня. Базовый рост цен в марте превысил 2,5% по сравнению с предыдущим годом. И, как ожидают аналитики, в ближайшие месяцы инфляция продолжит увеличиваться. Так, цены на дизельное топливо с начала войны подскочили с $3,5 до более чем $5,5 за галлон. Это почти рекорд — выше цены на сырье были только после начала российско-украинского конфликта. Впрочем, разница по сравнению с 2022-м — всего 30 центов. Дизельные цены сейчас — ключевой экономический показатель в стране, пишет газета. В результате подорожали услуги грузоперевозчиков, местные ритейлеры уже предупреждают о скором повышении цен в магазинах. Кроме этого, в США выросла стоимость азотных удобрений, сообщили Financial Times в Федерации фермерских хозяйств. С начала конфликта они подорожали на треть. И это может сказаться на продуктовых ценах

В Европе в свою очередь дорожает природный газ, пишет Bloomberg. Из-за закрытия Ормузского на континент вновь прекратились поставки сырья из Ближнего Востока. Европа, вероятно, не сможет пополнить свои запасы газа, если не найдет новых экспортеров, предупреждают собеседники агентства. При этом европейским странам придется конкурировать с Азией, которая тоже пытается восполнить потери поставок из Катара.