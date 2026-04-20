ФСБ показала признания предполагаемого подрывника в Пятигорске

Задержанный в Пятигорске гражданин одной из стран Центральной Азии, который, по версии следствия, должен был дистанционно привести в действие взрывное устройство, дал признательные показания.

Как следует из видеозаписи, распространенной ФСБ России, мужчина сообщил о своих связях с запрещенной в России террористической организацией Исламское государство. По его словам, он прибыл в Россию в 2012 году, а в апреле 2026 года через интернет вступил в контакт с представителем ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация) и присягнул ей на верность. По указанию куратора он приехал в Пятигорск, где должен был с помощью пульта дистанционно подорвать женщину, несшую взрывное устройство к зданию силовых структур.

Осуществить задуманное, как утверждает задержанный, он не успел — его задержали сотрудники спецслужб. Вину он признал.

В ФСБ также сообщили, что оба фигуранта дела дали признательные показания и указали, что взрывчатка была изъята из тайников, подготовленных украинскими спецслужбами. Следственным отделом управления УФСБ России по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по статье о покушении на террористический акт.

Напомним, ранее ФСБ сообщила о задержании в Пятигорске гражданки Германии, которая, по данным спецслужбы, должна была доставить взрывное устройство к объекту правоохранительных органов. Предполагалось, что подрыв будет осуществлен дистанционно, при этом сама женщина не должна была выжить. Также сообщалось о задержании предполагаемого исполнителя, которому отводилась роль подрывника.

Валерий Климов