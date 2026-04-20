Вратарь ярославского «Локомотива» признан лучшим в четвертьфинале плей-офф КХЛ

Лучшим вратарем второй стадии плей-офф КХЛ стал голкипер ярославского «Локомотива» Даниил Исаев. О решении комиссии по определению лучших хоккеистов сообщает лига.

Фото: ХК «Локомотив»

Даниил Исаев одержал четыре победы в четвертьфинале. По воротам Исаева было нанесено 109 бросков, из которых он отразил 98,17%. В трех из четырех матчей серии с уфимским «Салаватом Юлаевым» вратарь сыграл на ноль. Даниил Исаев признан лучшим вратарем в четвертый раз в карьере.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что «Локомотив» выиграл серию против «Салавата Юлаева» со счетом 4:0. Соперником «железнодорожников» по полуфиналу будет омский «Авангард». Старт серии — 24 апреля.

Алла Чижова