В центре Сочи временно ограничат водоснабжение на ряде улиц

В Сочи запланированы работы на системе водоснабжения, в связи с чем в центральной части города временно ограничат подачу воды. Об этом сообщили в муниципальном предприятии водоснабжения.

Работы будут проводиться на магистральном водоводе диаметром 800 мм в районе улицы Пластунской. Мероприятия направлены на предотвращение аварийных ситуаций, замену запорной арматуры, а также подготовку инфраструктуры к периоду повышенной нагрузки в курортный сезон.

Начало работ запланировано на 24 апреля в 09:00. Завершение комплекса мероприятий ожидается через сутки. В указанный период в зоне проведения работ возможно понижение давления в системе вплоть до полного отсутствия водоснабжения у части абонентов.

Ограничения затронут более 50 улиц и переулков в центральной части города. В их числе улицы Конституции, Горького, Роз, Московская, Воровского, Островского, Пластунская, Транспортная, Пригородная, Промышленная, Краснодарская, Шаумяна, Пятигорская, Макаренко, Вишневая, Тепличная, а также ряд прилегающих переулков, включая Грузинский, Трунова, Табачный, Грушевый, Южный и другие.

Водоснабжающая организация рекомендует жителям заранее обеспечить необходимый запас воды на период проведения работ. Также отмечается, что после завершения технических мероприятий система будет восстановлена в штатном режиме.

Проведение подобных работ связано с необходимостью повышения надежности коммунальной инфраструктуры в условиях сезонного увеличения нагрузки. В летний период Сочи традиционно принимает значительное количество туристов, что требует стабильной работы систем жизнеобеспечения. Плановые мероприятия направлены на снижение рисков аварий и обеспечение бесперебойной подачи воды в дальнейшем.

Мария Удовик