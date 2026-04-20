Пляжи Новороссийска загрязнили машинным маслом

На побережье Новороссийска обнаружили канистру с машинным маслом и контейнер с остатками нефтепродуктов. Информация передана в правоохранительные органы, сообщили в пресс-службе администрации города.

В мэрии Новороссийска заявили, что жители начали замечать на береговой линии в районе памятника Неизвестному матросу камни, испачканные мазутом. Следы нефтепродуктов также находили на пляже «Дельфин». По данным администрации, горожане предположили, что пляжи могут быть загрязнены машинным маслом. Впоследствии на побережье нашли доказательства данной версии.

«На пляже была обнаружена емкость, которую использовали для разлива черной жидкости, а чуть дальше найден большой контейнер с остатками нефтепродукта»,— заявили в пресс-службе администрации Новороссийска.

Вычислить злоумышленников планируют по камерам, установленным на пляжах города.

