В Чувашии направили в суд дело о мошенничестве в строительстве на 50 млн рублей

В Московский районный суд Чебоксар направили материалы уголовного дела в отношении руководителя строительной организации, обвиняемой в мошенничестве на 50 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Чувашии.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Установлено, что в сентябре 2023 года жительница Чебоксар заключила договор на строительство частного дома и оформила ипотечный кредит. При полной оплате работ обязательства исполнены не были, ущерб превысил 5 млн руб.

В 2025 году в полицию обратились еще восемь человек, заключивших аналогичные договоры на строительство домов в Чебоксарах, а также в Чебоксарском и Канашском округах. В большинстве случаев строительство даже не начинали.

Суд наложил арест на денежные средства и автомобиль обвиняемой.

Анна Кайдалова