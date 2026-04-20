В Восточном районе Новороссийска проверили ямы на дорогах

В Новороссийске сотрудники дорожного надзора госавтоинспекции провели обследование улично-дорожной сети на предмет наличия дефектов и ям, превышающих допустимые значения. Об этом сообщили в ГАИ Новороссийска.

Надзорные мероприятия прошли в Восточном районе Новороссийска. Сотрудники госавтоинспекции замерили ямы на улицах Судостальская, Ревельская, Мефодиевская и Пролетарская при помощи специального инструмента.

В адрес владельцев автомобильных дорог по результатам обследования направили требование об устранении недостатков. По данным ГАИ Новороссийска, сейчас подрядчики проводят работы по устранению ям в Восточном районе.

София Моисеенко