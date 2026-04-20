В Анапе спрос на апартаменты вырос на 35% на фоне нового строительства

В Анапе за год на 35% увеличился спрос на сервисные апартаменты на фоне активного строительства новых проектов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аналитиков премии Urban.

По информации экспертов, рост интереса связан с перераспределением спроса с более дорогого Сочи, где стоимость 1 кв. м достигает 2,4 млн руб., в более доступные курортные направления.

Инвесторы ориентируются на более низкий порог входа, в результате чего доля Анапы в сделках с апарт-отелями на побережье выросла с 24 до 27% за год.

Среди крупнейших реализуемых проектов — курорт «Лучи» с номерным фондом более 7,5 тыс., семейный круглогодичный отель «Мореград» на 2,5 тыс. номеров и гостиничный комплекс «Корсаков» с IT-решениями.

Развитие апартаментной застройки в Анапе ведется в рамках комплексного развития территорий, что, по оценке аналитиков, должно повысить инвестиционную привлекательность и статус курорта.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что спрос на жилье экономкласса в Краснодарском крае в первом квартале 2026 года увеличился более чем в четыре раза и стал максимальным показателем на рынке недвижимости региона. В премиальном сегменте интерес сосредоточен в Сочи, где сохраняется устойчивый тренд на «премиализацию» рынка недвижимости.

Анна Гречко