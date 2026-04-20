В Петербурге подорожала минимальная месячная продуктовая корзина

Стоимость минимального месячного набора продуктов питания в России в марте 2026 года увеличилась на 2,6% относительно январских показателей. В Петербурге она составляет 8 923,2 руб. Такие данные приводит ассоциация «Руспродсоюз» информационному агентству ТАСС.

Средняя стоимость по стране оставляет 7 712,4 руб.

В расчет минимальной корзины включены 33 наименования продовольственных товаров, включая мясо, рыбу, молочную продукцию, яйца, муку, хлеб, крупы, сахар, а также сезонные овощи и фрукты. Методика оценки основана на усредненных розничных ценах и не учитывает потребительские предпочтения различных социальных групп.

Кирилл Конторщиков