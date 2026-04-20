В Кисловодске число «умных» камер планируют увеличить почти на половину
Власти Кисловодска планируют увеличить в общественных местах количество камер системы «Безопасный регион». Об этом сообщили в администрации города.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
В настоящее время в Кисловодске работают 325 камер, из них 32 — с функцией распознавания лиц. Число оборудования планируют увеличить еще на 168 единиц.
Новые точки видеонаблюдения установят в Комсомольском парке, на Старом озере, улице Цандера и проспекте Ленина.