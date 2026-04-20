Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Кисловодске число «умных» камер планируют увеличить почти на половину

Власти Кисловодска планируют увеличить в общественных местах количество камер системы «Безопасный регион». Об этом сообщили в администрации города.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В настоящее время в Кисловодске работают 325 камер, из них 32 — с функцией распознавания лиц. Число оборудования планируют увеличить еще на 168 единиц.

Новые точки видеонаблюдения установят в Комсомольском парке, на Старом озере, улице Цандера и проспекте Ленина.

Мария Хоперская

