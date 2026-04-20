Замруководителя МКУ в Новороссийске обвиняется в злоупотреблении полномочиями

38-летний житель Новороссийска, являвшийся заместителем руководителя муниципального казенного учреждения, обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Как сообщили в пресс-службе УМВД Новороссийска, он подписал акт о приемке фактически невыполненных работ, разница стоимости превысила 1,5 млн руб.

Согласно материалам следствия, мужчина, имевший полномочия по приемке выполненных работ по муниципальному контракту, был осведомлен, что работы выполнены не в полном объеме. Он утвердил экспертизу и подписал соответствующий акт приемки.

Впоследствии следователи установили причастность обвиняемого к еще одному случаю. Согласно экспертизе и акту, подписанному заместителем руководителя МКУ, несоответствие стоимости услуг по аналогичному факту по сметным расчетам составило порядка 500 тыс. руб.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В полиции подчеркнули, что в рамках действующего законодательства мужчине может грозить наказание до четырех лет лишения свободы.

София Моисеенко