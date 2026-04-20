Синоптик Колесов предупредил о возвращении снега и холодов в Петербург

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил о грядущем ухудшении погоды в городе. Начиная со среды, 22 апреля, регион окажется под влиянием тыловой части циклона, что принесет осадки в виде дождя и мокрого снега, а также усиление северного ветра. Период неустойчивой погоды может затянуться на несколько дней.

По словам синоптика, похолодание будет сопровождаться северным ветром

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Уже во второй половине дня среды вместе с тылом циклона, который смещается на юг, восточнее нашего региона, начнутся осадки, которые в ночь на четверг будут уже и с мокрым снегом. В дальнейшем характер такой погоды сохранится на несколько дней»,— написал Колесов в своем Telegram-канале.

Эксперт подчеркнул, что порывы ветра в середине недели могут достигать 15 метров в секунду. Температурный фон в этот период прогнозируется в пределах +4…+9 градусов, осадки ожидаются смешанного типа. Колесов также отметил, что через регион продолжат проходить «ныряющие» циклоны со стороны Баренцева моря, что обусловит изменчивый характер погоды и колебания фаз осадков.

Кирилл Конторщиков