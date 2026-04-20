На промвыставке в Узбекистане продукцию представили 19 компаний из Татарстана

На международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте свою продукцию и разработки представили 19 компаний из Татарстана. Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга республики.

На выствке показали лабораторные и фармацевтические холодильники, метеостанции для наблюдений, стоматологические инструменты, включая турбинные наконечники и микрохирургические инструменты. Также представили образец трубы из НПВХ-профиля для бестраншейного восстановления коммунальных сетей и другие разработки.

Накануне сообщалось, что в Ташкентской области запустили совместное предприятие с участием Татарстана. Завод Piton Factory размещен в технопарке «Чирчик» и ориентирован на выпуск шинопроводных систем и блоков отбора мощности. Объем инвестиций на первом этапе составил $300 тыс.

По данным Минпромторга Татарстана, товарооборот между республикой и Узбекистаном по итогам прошлого года превысил $427 млн.

Анна Кайдалова