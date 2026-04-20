Ветеран липецкой прокуратуры ушел из жизни на 79-м году

На 79-м году ушел из жизни ветеран прокуратуры Липецкой области, старший советник юстиции Владимир Никитчанов, сообщили в ведомстве 20 апреля. Прощание с ним состоится сегодня в 12:00 в Никольском храме Липецка (Торговая площадь, 16а).

Владимир Никитчанов отдал службе более 30 лет. С 1972 года он работал следователем, прокурором следственного отдела областной прокуратуры, заместителем прокурора Советского района, прокурором Правобережного и Левобережного районов города Липецка. За успехи в работе был награжден медалями Ягужинского и Руденко, неоднократно поощрялся прокурором области. Владимир Никитчанов являлся почетным работником прокуратуры РФ.

«Работники и ветераны прокуратуры выражают глубокие соболезнования родным и близким Владимира Ильича»,— говорится в сообщении ведомства.

