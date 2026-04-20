В Новочеркасске планируют реализовать в 2026 году пять проектов на 12 млн рублей

В Новочеркасске в 2026 году планируют пять проектов программы «Сделаем вместе!» с общим объемом финансирования в почти 12 млн руб. Об этом сообщил глава города Павел Исаков в соцсетях.

Одним из основных объектов стал стадион «Ермак», где начались работы по замене покрытия футбольного поля. На работы направили почти 5 млн руб., из которых 3 млн руб. – из областного бюджета, еще 1 млн — местный, а еще почти 1 млн руб. – собрала инициативная группа граждан. Сейчас на объекте демонтируют старое искусственное покрытие. Ремонт планируют завершить до конца лета.

За последние годы на «Ермаке» построили современный физкультурно-оздоровительный комплекс, возвели новые трибуны, обустроили профессиональные беговые дорожки, обновили основное футбольное поле и баскетбольную площадку, а также реконструировали входную группу.

Константин Соловьев