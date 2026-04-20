За сутки в Татарстане зафиксировали подтопление двух участков грунтовых дорог. На реке Казанке в селе Качелино Арского района перелив составил 20 см, а на реке Малая Меша в селе Екатериновка Тюлячинского района — 5 см, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану.

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ В Татарстане подтопило две грунтовые дороги и мост через реку Ик

В населенном пункте Тумутук Азнакаевского района подтоплен низководный мост через реку Ик. За сутки вода ушла на 1 см, перелив составил 3 см.

Также подтоплены 16 приусадебных участков в СНТ «Озон» в поселке Васильево Зеленодольского района (река Волга), а в поселке Красный Ключ Нижнекамского района на реке Кама частично подтоплена набережная.

При этом уровни воды на водохранилищах Татарстана остаются ниже критических отметок. На Куйбышевском водохранилище в районе Верхнего Услона уровень воды за сутки снизился на 2 см и составил 53,62 м, на нижнем бьефе Нижнекамской ГЭС уровень воды снизился на 25 см до 56,6 м. На Нижнекамском водохранилище у Набережных Челнов уровень воды поднялся на 2 см и достиг 63,75 м при опасной отметке 65,9 м.

Анна Кайдалова