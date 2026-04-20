На улицах Новороссийска установят более 500 памятных табличек

В Новороссийске продолжается реализация проекта «Память поколений в названиях улиц города-героя». Как сообщили в пресс-службе администрации, к началу лета на 147 улицах, названных в честь участников Великой Отечественной войны и СВО, планируется установить специальные таблички с QR-кодами. Третий этап охватит 374 улицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Таблички с QR-кодами устанавливают районные администрации. В рамках реализации проекта создаются специальные разделы, в которые вносятся данные о заслугах и подвигах людей, чьими именами названы улицы Новороссийска. Для третьего этапа специалисты в настоящее время собирают необходимую информацию. По данным мэрии, на сегодня сведения уже подготовлены по 85 улицам.

В ходе первого этапа проекта адресные указатели и таблички установили на 80 улицах, которые носят имена Героев России и Героев Советского Союза. При переходе по QR-коду открывается доступ к порталу «Мой Новороссийск», куда внесены подробности о героических поступках и жизнях выдающихся людей и ключевых исторических личностей, повлиявших на развитие Новороссийска.

София Моисеенко