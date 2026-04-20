Расходы нижегородского «Дома народного единства» сокращают на 721 млн рублей

Правительство Нижегородской области намерено уменьшить в 2026 году размер субсидии на уставную деятельность автономной некоммерческой организации «Дом народного единства» на 720,8 млн руб. Соответствующая поправка содержится в проекте апрельских изменений в бюджет, внесенном в заксобрание.

Расходы сокращают в связи «с прогнозируемой экономией на реализацию мероприятий в рамках специального инфраструктурного проекта». Что это за проект, не уточняется. С аналогичной формулировкой расходы АНО сократили на 100 млн руб. в декабре 2025 года.

На текущий год «Дому народного единства» изначально планировали выделить 3,52 млрд руб. При принятии изменений размер субсидии уменьшится до 2,8 млрд руб.

Как писал «Ъ-Приволжье», в начале апреля у организации сменился руководитель. Вместо арестованного Романа Кошелева генеральным директором назначен теперь уже бывший заместитель главы Дзержинска и директор городского департамента финансов Сергей Федоров.

Галина Шамберина