Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Более 24 тысяч человек остались без воды в Ленобласти из-за аварии

В Ленинградской области произошло аварийное отключение холодного водоснабжения, в результате которого без воды остались более 24 тысяч человек. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным ведомства, инцидент произошел в Тосненском районе. Под отключение попали около 24 280 жителей.

К устранению последствий аварии привлечены специалисты ресурсоснабжающей организации, которые проводят восстановительные работы.

Матвей Николаев

Новости компаний Все