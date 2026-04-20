Дневные и вечерние стрельбы проведут в порту Новороссийска

На 20 апреля в акватории Новороссийска запланировано проведение учений со стрельбами, сообщили в пресс-службе администрации города.

Новороссийская военно-морская база отработает практические действия по отражению атак БПЛА и беээкипажных катеров в период с 11:00 до 13:00 и 21:00 до 23:00. Во время тренировочных мероприятий в порту Новороссийска запрещается движение всех видов плавательных средств и маломерных судов. Запрет также распространяется на водолазные спуски и осуществление подводных работ.

София Моисеенко