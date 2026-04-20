Спрос на сервисные апартаменты в Анапе вырос на 35%

В Анапе за прошедший год спрос на сервисные апартаменты увеличился на 35%, сообщает ТАСС со ссылкой на аналитиков премии Urban.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

Эксперты зафиксировали перераспределение спроса на сервисные апартаменты в период 2024 и 2025 годов с Сочи на Анапу, которую признали более доступной в данном направлении. Установлено, что в Сочи стоимость квадратного метра сервисного жилья достигла 2,4 млн руб.

Доля Анапы в сделках по апарт-отелям на побережье за год выросла с 24% до 27%. В настоящее время на территории курорта реализуются сразу несколько крупных проектов сервисной застройки. Объекты возводятся в рамках комплексного развития территорий.

София Моисеенко