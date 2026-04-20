Власти Ставрополя договорились о турсотрудничестве с тремя городами России
Туристский информационный центр Ставрополя заключил соглашения о сотрудничестве с Воронежем, Владимиром и Калугой. Об этом сообщил глава города Иван Ульянченко.
В рамках сотрудничества города будут обмениваться информацией о мероприятиях, маршрутах и программах для туристов. Кроме того, предусмотрено внедрение общих стандартов навигации и консультирования гостей.
С начала года ТИЦ разработал и внедрил около десяти новых экскурсионных маршрутов. Они посвящены архитектуре, литературному и поэтическому наследию города, городскому фольклору, а также военным страницам истории.