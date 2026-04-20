Минобороны: ночью над Черным морем сбивали БПЛА

В ночь с 19 на 20 апреля над акваторией Черного моря силы ПВО уничтожили БПЛА. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным Минобороны, беспилотники также ликвидировали над Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Азовского моря. Всего за прошедшую ночь силы противовоздушной обороны сбили 112 БПЛА над регионами России.

Ночью 20 апреля в Новороссийске объявляли угрозу атаки беспилотников. Она действовала три с половиной часа.

София Моисеенко

