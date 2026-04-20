На Ставрополье в ДТП пострадали три человека

В Курском округе в ДТП пострадали три человека. Авария произошла утром 19 апреля на автодороге «Новопавловск- Курская- Моздок», сообщили в госавтоинспекции Ставропольского края.

По предварительным данным, водитель «ВАЗ 2104» не справился с управлением, из-за чего выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с Hyundai.

В результате cлучившегося с травмами госпитализировали 35-летрего водителя отечественной легковушки, а также 56-летнюю и шестилетнюю пассажирок Hyundai. Тяжких последствий удалось избежать благодаря пристегнутым ремням и детскому автокреслу.

Детальные обстоятельства происшествия уточняются.

Мария Хоперская