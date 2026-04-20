В центре Ростова эвакуировали школу из-за возгорания в учебном кабинете

В Ростове-на-Дону спасатели эвакуировали 950 человек из-за пожара в учебном кабинете. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Возгорание произошло в школе № 53 на улице Малюгиной. Информация о возгорании поступила диспетчеру в 08:17, огонь ликвидирован в 08:31 на площади 10 кв. м. К тушению привлекли 10 единиц техники и 27 человек личного состава. В результате происшествия никто не пострадал.

Константин Соловьев