В центре Ростова эвакуировали школу из-за возгорания в учебном кабинете
В Ростове-на-Дону спасатели эвакуировали 950 человек из-за пожара в учебном кабинете. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.
Возгорание произошло в школе № 53 на улице Малюгиной. Информация о возгорании поступила диспетчеру в 08:17, огонь ликвидирован в 08:31 на площади 10 кв. м. К тушению привлекли 10 единиц техники и 27 человек личного состава. В результате происшествия никто не пострадал.