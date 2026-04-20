В Шахтах из-за аварийных работ на нескольких улицах ограничили водоснабжение
В Шахтах на нескольких улицах ограничили водоснабжение. Неудобства связаны с аварийными работами на ВНС «Енисейская», сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.
Холодная вода со сниженным давлением подается в следующих границах: пер. Шишкина, ул. Подбельского, ул. 26 Бакинских Комиссаров, ул. Кольчугина, ул. Знаменская, ул. Луганская, пер. Минский и прилегающие к ним улицы.
Водоснабжение планируется восстановить до 15:00, 20 апреля.