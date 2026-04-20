Собаку застрелили после нападения на людей и полицейских в Сочи

В Сочи произошел инцидент с нападением агрессивной собаки на людей, в результате которого животное было ликвидировано сотрудниками полиции. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

По предварительной информации, сообщение о происшествии поступило в дежурную часть от местного жителя. Он сообщил, что в доме на улице Старошоссейной собака бойцовской породы напала на мужчину и нанесла ему укусы.

В ходе проверки установлено, что владелец животного оставил питомца без присмотра, поручив знакомому следить за ним. Когда мужчина пришел покормить собаку, животное проявило агрессию, напало на него и причинило травмы. После этого собака выбежала за пределы квартиры.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. В ходе поисковых мероприятий животное было обнаружено. По данным полиции, собака не реагировала на команды и продолжала вести себя агрессивно. В результате она напала на сотрудников, причинив им укусы в области рук и ног.

С учетом угрозы жизни и здоровью людей один из сотрудников полиции принял решение о применении табельного оружия. В результате собака была застрелена.

Пострадавшему мужчине оказана необходимая помощь. Информация о степени полученных травм уточняется. Сотрудники полиции также получили повреждения, им оказана медицинская помощь.

В настоящее время по факту происшествия проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, в том числе условия содержания животного и действия его владельца. По итогам проверки будет дана правовая оценка произошедшему.

