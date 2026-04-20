В Туапсе отменили занятия в школах и детсадах после ночной атаки БПЛА

В Туапсе 20 апреля временно приостановили работу образовательных учреждений. В этот день в городе не функционируют муниципальные и государственные школы. При этом образовательные организации в сельских населенных пунктах района продолжают работу в обычном режиме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Аналогичные меры приняты и в системе дошкольного образования. Занятия в детских садах отменены, часть учреждений переведена на особый режим работы. Четыре детских сада — №28, №25, №24 и №22 — в этот день не принимают воспитанников. Остальные учреждения продолжают функционировать в формате дежурных групп. Такой режим предполагает минимальное присутствие детей и работу персонала в ограниченном составе.

Решение о временных ограничениях принято на фоне последствий ночной атаки беспилотных летательных аппаратов, зафиксированной в Туапсе. По ранее озвученной информации, в результате происшествия в районе морского порта погиб один человек, еще один получил травмы и был направлен на лечение. Также зафиксированы повреждения различных объектов городской инфраструктуры.

В числе пострадавших — жилые и общественные здания. В ряде объектов выбиты стекла, повреждены элементы конструкций. Отдельные повреждения получили социальные учреждения, включая образовательные организации. На местах происшествий продолжают работать экстренные службы и специалисты профильных ведомств.

Ранее аналогичные атаки фиксировались на территории Туапсинского округа. В ночь на 16 апреля повреждения получили десятки жилых домов, а также социальные объекты. В связи с этим на территории муниципалитета был введен режим чрезвычайной ситуации. Власти продолжают оценку ущерба, проводят подомовые обходы и организуют помощь пострадавшим.

Временная отмена занятий рассматривается как превентивная мера, направленная на обеспечение безопасности детей и сотрудников образовательных учреждений. Решение о возобновлении работы школ и детских садов будет приниматься исходя из текущей обстановки и рекомендаций оперативных служб.

Мария Удовик