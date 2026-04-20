Прокуратура контролирует соблюдение прав жителей после атаки БПЛА в Туапсе

В Краснодарском крае органы прокуратуры осуществляют контроль за соблюдением прав граждан в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов на территорию Туапсе. О принятых мерах сообщили в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Прокуратура региона совместно с Южной транспортной прокуратурой организовала взаимодействие с профильными структурами для обеспечения оперативного реагирования и оказания необходимой помощи жителям. Ведомства координируют работу служб, задействованных в ликвидации последствий происшествия, а также следят за соблюдением законодательства в части защиты прав пострадавших.

Отмечается, что общий контроль за ситуацией возложен на Туапсинского межрайонного прокурора Евгения Елина. В рамках надзорных мероприятий проводится оценка действий ответственных служб, а также анализируется своевременность оказания помощи гражданам, чье имущество могло пострадать.

В результате происшествия зафиксированы повреждения объектов транспортной инфраструктуры в районе морского порта Туапсе. Для оценки ситуации на месте и координации дальнейших действий туда выехал Туапсинский транспортный прокурор Евгений Завалин. На месте проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств и обеспечение законности при восстановительных работах.

Для обеспечения обратной связи с населением и оперативного рассмотрения обращений граждан в прокуратуре Краснодарского края организована горячая линия. Жители могут сообщить о нарушениях своих прав, получить консультации и правовую помощь. Аналогичная линия работает и в Южной транспортной прокуратуре.

Надзорные органы продолжают мониторинг ситуации, включая вопросы восстановления инфраструктуры, соблюдения прав граждан и законности действий всех задействованных структур. Работа ведется в постоянном режиме до полного устранения последствий происшествия и стабилизации обстановки на территории муниципалитета.

Мария Удовик