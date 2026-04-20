ФК «Ижевск» одержал первую победу в рамках Второй лиги России по футболу

Матч между «Ижевском» и «Челябинском-2» в рамках Дивизиона «Б» Второй лиги России по футболу завершился со счетом 2:0 в пользу ижевской команды. Первую в сезоне победу местный клуб одержал 19 апреля на выездном матче.

Оба мяча забил нападающий Егор Тоцкий, сообщает пресс-служба «Ижевска». «Вот что происходит, когда с первых минут ребята выполняют все заявленные стандарты. Плюс строгая игра в обороне. Так получается результат»,— прокомментировал главный тренер «Ижевска» Егор Козырев.

В турнирной таблице дивизиона «Ижевск» занял восьмое место, забрав первые три очка.

Первый матч сезона 5 апреля ФК «Ижевск» проиграл «Крыльям советов» со счетом 2:0. Затем домашний матч 12 апреля против команды «Химик» проиграли с результатом 1:2. Следующий матч сезона состоится 26 апреля с командой «Урал-2» на стадионе «Купол» в Ижевске.