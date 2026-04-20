В Кувандыке директора учреждения уволили из-за утраты доверия

Руководителя учреждения дополнительного образования в Кувандыке Оренбургской области уличили в конфликте интересов. Установлено, что он принял свою супругу на работу на должность заведующей отделом и установил ей максимальный персональный повышающий коэффициент. При этом сотрудники на аналогичных должностях получали меньшую надбавку. Об этом сообщает прокуратура.

Кроме того, проверка показала, что летом руководитель трудоустроил в учреждение свою несовершеннолетнюю дочь для временных работ по благоустройству территории. Подросток фактически не выполнял свои обязанности, но получил зарплату на сумму более 3 тыс. рублей.

В прокуратуре отметили, что нарушитель не уведомил работодателя о личной заинтересованности и не принял мер для урегулирования конфликта интересов. В связи с этим межрайонный прокурор внес представление начальнику управления образования, и тот уволил руководителя учреждения в связи с утратой доверия. Также нарушитель возместил материальный ущерб.

Георгий Портнов