В Нальчике на обновление общественного транспорта выделили 141,7 млн рублей

В Нальчике на обновление общественного транспорта выделили 141,7 млн руб. Большая часть средств — субсидия из федерального бюджета, еще 57,4 млн руб. — из бюджета региона. Об этом сообщили в правительстве Кабардино-Балкарской республики.

Власти региона утвердили межбюджетный трансферт для Нальчика, который направят на обновление общественного транспорта в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Замена устаревших автобусов на современные повысит качество и безопасность пассажирских перевозок, а также улучшит экологическую обстановку в городе.

