На Ставрополье 20-24 апреля ожидаются перебои телерадиовещания

В Ставропольском крае 20-24 апреля в 14 населенных пунктах ожидаются перебои в телерадиовещании. ОБ этом сообщили в РТРС.

С 1:00 до 11:00 20 апреля сигнал пропадет в Буденновске, Ипатово, Кисловодске, Невинномысске, Пятигорске и Ставрополе. С 10:00 до 16:00 21 апреля перебои в сети вещания продут в населенных пунктах Гофицкое и Грушевское, в то же время, но 22 апреля аналогичная ситуация будет наблюдаться в населенных пунктах Александровское, Благодарный. С 10:00 до 16:00 23 апреля сигнал пропадет в Круглолесское и Ореховка, а с 10:00 до 16:00 24 апреля — в Бурлацкое и Саблинское.

Причина – плановые профилактические и другие требующие отключения передающего оборудования на станциях работы.

Мария Хоперская