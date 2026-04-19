Царицынская водокачка в Волгограде нашла инвестора за полмиллиона рублей

Волгоград нашел инвестора для восстановления первой царицынской водокачки на Центральной набережной. Торги выиграла предприниматель Лариса Ямцова, предложив 563,4 тыс. руб. при начальной цене 489,9 тыс. руб., сообщил V1.RU.

Здание 1890 года постройки площадью 525,2 кв. м — памятник регионального значения, находится в неудовлетворительном состоянии. Срок восстановления — до 31 декабря 2030 года.

Госпожа Ямцова с 2023 года возглавляет ООО «НЭП» (строительство инженерных коммуникаций), владеет 80% в ООО «А Технический заказчик» (проектирование и стройконтроль), а также зарегистрирована как ИП в сфере строительства.

Предыдущие попытки восстановить объект (в 2018 и 2021 годах) не были успешными. Инвесторы отказывались от работ, хотя планировали создать на месте водокачки Дворец торжеств.

