Главные новости за 19 апреля. Кавказ

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставрополья ввело временные ограничения на движение тяжеловесного транспорта в летний период 2026 года. Согласно приказу от 16 апреля, ограничения будут действовать с 15 июня по 15 августа при дневной температуре воздуха свыше 32 градусов на региональных и межмуниципальных дорогах с асфальтобетонным покрытием. Они распространяются на грузовые автомобили с нагрузкой на ось выше допустимых норм.

Годовая инфляция в Ставропольском крае в марте 2026 года ускорилась до 6,02% против 5,69% в феврале. Об этом сообщила пресс-служба отделения по Ставропольскому краю Южного ГУ Банка России. Показатель в регионе оказался выше, чем в среднем по Северо-Кавказскому федеральному округу (5,42%) и по России (5,86%). Основной вклад в ускорение инфляции внес рост цен на продовольственные товары: их годовой прирост увеличился до 6,94% после 6,14% месяцем ранее.

Крупнейшие сельхозпредприятия Ставропольского края по итогам 2025 года получили совокупную чистую прибыль около 10,6 млрд руб. Лидером по прибыли стал СПК «Колхоз-племзавод Казьминский», который заработал 1,08 млрд руб. при выручке 4,06 млрд руб. Второе место заняло АО «Григорополисское» с результатом 905 млн руб. и выручкой 2,62 млрд руб. Третью позицию занимает АО «СХП Колос», получившее 885,8 млн руб. при выручке 954,6 млн руб.

В Махачкале началась масштабная кампания по демонтажу незаконных построек, расположенных в границах водоохранных зон рек Черкес-Озень и Тарнаирка. Как уточнили власти региона, речь идет о системной зачистке прибрежных территорий от объектов, возведенных с нарушением законодательства. Городская администрация параллельно проводит сплошную ревизию участков вдоль русел.

ООО «Гвардия» и ООО «Ставропольский бройлер» по итогам 2025 года стали наиболее прибыльными предприятиями мясоперерабатывающей отрасли Ставропольского края. Чистая прибыль «Гвардии» по итогам года составила 2,47 млрд руб., увеличившись по сравнению с 2,43 млрд руб. в 2024 году. В свою очередь ООО «Ставропольский бройлер» продемонстрировало более высокий финансовый результат. Чистая прибыль предприятия составила 4,88 млрд руб., что более чем в два раза превышает показатель предыдущего года.