В Дагестане МЧС предотвратило переполнение водохранилища

В Карабудахкентском районе Дагестана спасатели предотвратили засор плотины на водохранилище «Хала-Горк», устранив угрозу прорыва гидротехнического сооружения. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Дагестану.

Водосброс оказался забит мусором и посторонними предметами, из-за чего вода стала уходить хуже. Спасатели расчистили водосброс и убрали завалы. После этого пропуск воды восстановился, угроза переполнения и разрушения плотины снята.

Сильные дожди 28 марта и 4–5 апреля привели к наводнению в Дагестане. Режим ЧС ввели в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске, Дагестанских Огнях и Каспийске, а также в ряде районов республики. Позже его повысили до федерального уровня.

Из-за подъема воды подтопило участок федеральной трассы в Дербентском районе. После прорыва дамбы на Геджухском водохранилище из четырех микрорайонов эвакуировали более 4 тыс. человек.

