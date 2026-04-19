Петербургский «Зенит» вышел на первое место в чемпионате России по футболу, обыграв во встрече 25-го тура, проходившей в Каспийске, махачкалинское «Динамо» 1:0. Победный гол гости провели во втором тайме после множества попыток поразить ворота, когда проход по флангу удался 18-летнему Даниилу Кондакову и мяч после его удара залетел в сетку от игрока соперника. На вершине таблицы «Зенит» пробудет как минимум до вечера, когда сыграет свой матч «Краснодар» — основной соперник сине-бело-голубых в борьбе за золото.

Полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков (в центре) празднует забитый гол во время матча

Фото: ТАСС Полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков (в центре) празднует забитый гол во время матча

Петербуржцы приехали в регион, пострадавший от природной стихии. Для помощи жителям Дагестана «Зенит» организовал в соцсетях благотворительную акцию, в которой мог принять участие каждый желающий. Соперник сине-бело-голубых удачно начал выступление весной в РПЛ, набрав в шести матчах восемь очков. Это не избавило «Динамо» от необходимости вести борьбу за выживание, но прибавило настроения его болельщикам. Преобразил игру махачкалинцев тренер Вадим Евсеев, возглавивший команду зимой. Не так давно он работал в клубе «Ленинградец», выступающем во Второй лиге чемпионата России. В «Динамо» наставник запомнился не только хорошими результатами, которые отмечал прыжками на стол в раздевалке, но и своими интервью, в которых проскальзывали матерные слова. Два раза Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза штрафовал тренера «Динамо» на 100 тыс. рублей за различные «мля». Перед игрой с «Зенитом» Евсеев высказался очень осторожно, тщательно выбирая выражения. Он сказал, что футболисты должны верить в себя и что его команда старается играть для зрителей, а не только от обороны — как про нее говорят специалисты.

Хозяевам в первом тайме редко удавалось радовать собравшихся в Каспийске зрителей красивой игрой в атаке, потому что преимуществом владел «Зенит». Казалось, гости все делают медленно, как это бывает в последние сезоны, но моменты у них возникали регулярно. Один Максим Глушенков мог поразить ворота дважды. Сначала его дальний удар отразила штанга, от которой мяч отскочил в голову голкипера «Динамо» Давида Волка и улетел за лицевую. Потом полузащитник «Зенита» закрутил мяч в створ прямым ударом с углового, но снова успел вмешаться Волк. Голкипера махачкалинцев можно назвать главным героем первой половины игры, потому что ближе к перерыву он еще не дал забить Александру Соболеву, который после подачи Дугласа Сантоса направил мяч головой в самый угол. Непосредственно перед перерывом динамовцы ответили несколькими опасными атаками, так что пришлось вмешаться вратарю «Зенита» Денису Адамову.

В перерыве матча Сергей Семак, главный тренер петербуржцев, сделал одну замену, выпустив на поле Педро. Того самого, который получил красную карточку в предыдущей игре «Зенита» — с «Краснодаром» — и должен был пропустить встречу с махачкалинским «Динамо». Но потом судейская комиссия решила, что судья той игры Сергей Карасев ошибся с наказанием Педро и бразильца «реабилитировали». Он заменил Джона Джона, еще одного легионера из Бразилии, который в первом тайме ничем себя не проявил. При этом Семак поменял расстановку игроков на поле: Педро стал играть в центре, Луис Энрике переместился на левый фланг, а Глушенков заиграл на правом. На 57-й минуте Максим снова получил прекрасный момент для взятия ворот, убежав один на один с голкипером Волком, но тот сумел отразить удар зенитовца в дальний угол кончиком бутсы. Через минуту атаковал ворота «Динамо» Соболев — и снова мяч прилетел в Волка.

Наконец, на 68-й минуте Вильмару Барриосу, полузащитнику «Зенита», удалось заработать пенальти: мяч после его удара попал в руку игрока «Динамо». Такой момент петербуржцы не должны были упустить. К мячу подошел Соболев, ударил в правый от себя угол, но туда же метнулся Волк и снова вышел победителем в дуэли. Во второй части РПЛ «Зенит» пробивал с «точки» пять раз и реализовал только два удара. Это случилось в матче со «Спартаком», который петербуржцы выиграли 2:0. В игре против «Оренбурга» Густаво Мантуан и Андрей Мостовой не забили, что стоило зенитовцам поражения 1:2. Теперь не смог переиграть вратаря Соболев, лучший бомбардир «Зенита» по весне с четырьмя голами.

Вскоре после этого тренерский штаб гостей выпустил на поле трех новых игроков — и замены сработали. Аргентинец Роман Вега бросил аут, Даниил Кондаков, срезав угол, ворвался в штрафную «Динамо», прострелил, и мяч, попав в ногу одному из обороняющихся, залетел в сетку. Как тут не вспомнить, что тот же Кондаков, которому 18 лет, недавно пережил драму с незабитым пенальти в матче со «Спартаком» на кубок. Именно удар Кондакова в послематчевой серии оказался неточным, после чего петербургская команда вылетела из турнира. Теперь воспитанник «Зенита» исправился за свой промах.

В концовке хозяева побежали отыгрываться, желая показать тот самый футбол для зрителей, который обещал их тренер Вадим Евсеев. Но у них ничего не получилось, гости удержали результат. «Зенит» пробудет во главе таблицы РПЛ минимум до вечера, пока «Краснодар», основной конкурент петербуржцев, не проведет свой матч против «Балтики». Сейчас сине-бело-голубые опережают «быков» на два очка.

Кирилл Легков