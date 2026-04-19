В Махачкале начали снос незаконной застройки в водоохранных зонах рек

В Махачкале началась масштабная кампания по демонтажу незаконных построек, расположенных в границах водоохранных зон рек Черкес-Озень и Тарнаирка. О старте работ сообщили в правительстве Дагестана.

Как уточнили власти региона, речь идет о системной зачистке прибрежных территорий от объектов, возведенных с нарушением законодательства. Городская администрация параллельно проводит сплошную ревизию участков вдоль русел — проверяются как оформленные в установленном порядке территории, так и самовольно занятые земли. По данным властей, с сентября 2025 года существенно активизирована судебная работа: через суды добиваются возврата участков в муниципальную или государственную собственность и последующего сноса капитальных строений.

Наиболее масштабный блок разбирательств связан с рекой Черкес-Озень: подано 30 исков, охватывающих 31 земельный участок и расположенные на них объекты. По Тарнаирке инициировано 24 иска, предусматривающих изъятие участков и демонтаж застройки. К настоящему моменту 23 иска удовлетворены, еще 7 находятся на рассмотрении.

Отдельным направлением обозначена проверка инженерной инфраструктуры, пересекающей русла рек. Республиканские власти поручили профильным ведомствам провести инвентаризацию трубопроводов и линий электропередачи, а объекты, размещенные с нарушением водоохранного режима, — вывести за пределы установленных зон.

Роман Лаврухин