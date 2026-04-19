В Новороссийске к 1 июня обновят пляжи и усилят меры безопасности

В Новороссийске продолжается подготовка пляжей к летнему курортному сезону. Основные работы планируется завершить к 1 июня, когда в городе официально стартует купальный сезон. Об этом сообщили на заседании постоянного комитета городской Думы по вопросам курорта, туризма и спорта, пишет «Новороссийский рабочий».

По словам и.о. начальника управления курортов и туризма Натальи Леоновой, подготовка началась еще 1 марта и сейчас находится в активной стадии. В работах задействованы арендаторы пляжей, службы ГО и ЧС, ГИМС, налоговые и финансовые органы, а также Единая диспетчерская служба.

Отдельное внимание уделяется вопросам безопасности, в том числе с учетом угроз беспилотных атак. Для оповещения и возможной эвакуации отдыхающих будут использоваться системы «Безопасного города», включая камеры видеонаблюдения. Также усилят контроль за работой спасателей и состоянием пляжей.

К 1 июня планируется обновить пляжи Дюрсо, Суджукская коса, Широкая Балка и «Дельфин» — в том числе заменить спасательные вышки, пляжное оборудование и улучшить условия для маломобильных граждан. Всего в сезоне в городе планируется открыть 30 пляжных территорий и зон рекреации.

Депутаты также обсудили вопросы эвакуации людей при возможных угрозах, информирования отдыхающих о качестве воды и состоянии пляжей, а также необходимость усиления предупреждающих табличек и проведения учений.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что власти Новороссийска утвердили перечень участков берега в акватории Черного моря, запрещенных для купания. В список, подписанный заместителем главы Екатериной Степаненко, вошли 24 участка.

Анна Гречко