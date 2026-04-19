В Краснодаре и Сочи взрывотехники Росгвардии проверяют кладбища перед Радоницей

В Краснодаре и Сочи взрывотехники Росгвардии проводят обследование городских кладбищ перед православным праздником Радоницей, который в 2026 году отмечается 21 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

В ведомстве уточнили, что для обеспечения общественного порядка в день поминовения на дежурство заступят около 150 сотрудников и военнослужащих. Кроме того, ежедневно в регионе несут службу около 170 нарядов вневедомственной охраны.

Глава Краснодара Евгений Наумов сообщил в своем Telegram-канале, что городские службы круглосуточно обеспечивают порядок на кладбищах и организуют вывоз отходов. По его словам, территория некрополей находится в удовлетворительном состоянии.

Мэр также отметил, что дороги внутри кладбищ приведены в порядок, а для регулирования движения на местах дежурят инспекторы ГИБДД. Дополнительно градоначальник поручил привести в порядок подъездные пути и парковку у Пригородного кладбища.

