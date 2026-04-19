Детские лагеря на Кумысной поляне в Саратове закрываются на лето

Антитеррористическая комиссия Саратова ограничила работу летних лагерей на Кумысной поляне в этом году. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области

Причина ограничений — угрозы безопасности: ранее на территории лагерей были зафиксированы повреждения зданий в результате атак БПЛА. «Когда речь идет даже о малейшей потенциальной угрозе для детей, никаких обсуждений быть не может», — сказал глава региона.

Родителям, уже купившим путевки в лагеря на Кумысной поляне, вернут деньги. Для возврата необходимо обратиться в администрацию учреждения. Областному правительству и мэрии Саратова поручено найти альтернативные безопасные площадки для детского отдыха.

Нина Шевченко